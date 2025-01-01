Almanya'da 2025 yılına girerken, yeni yıl kutlamalarına havaya atılan havai fişekler damga vurdu. Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg eyaletleri ve Hamburg kentindeki kutlamalarda meydana gelen kazalarda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çok sayıda yaralı bulunuyor

Almanya'nın dört bir yanında benzer kazalar sonucu yüzlerce kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları hastaneye kaldırılırken, bir kısmının durumunun kritik olduğu belirtildi. Yetkililer, kazaların yılbaşı kutlamaları sırasında kullanılan havai fişeklerin yanlış kullanımı nedeniyle meydana geldiğini ifade etti.

Berlin'de birçok kişi gözaltına alındı

Berlin'deki yılbaşı kutlamaları Brandenburg Kapısı önünde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ancak kutlamalar sırasında taşkınlık yapan ve polise saldıran yaklaşık 330 kişi gözaltına alındı.