Mut ilçesine bağlı Aşağı Köselerli Mahallesi Kumluk mevkiinde meydana gelen kaza, sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Mustafa Eren B. yönetimindeki 33 VBU 04 plakalı Isuzu marka kamyonet, önündeki traktöre arkadan çarptı. Traktör sürücüsü Mehmet Ali U. ile yolcusu Mustafa U. ve kamyonet sürücüsü Mustafa Eren B. ile yanındaki Selahattin Emir B. yaralandı.

Yaralılar hızla hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Kazanın ardındaki sebepler araştırılıyor

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ederken, yetkililer yolda güvenlik önlemleri alarak, trafik akışını düzenlemeye çalıştı. Yaralıların sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor