Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İzmir’de lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Rüzgar Kırgülü’yü, 12 Ağustos’ta oynanacak Fenerbahçe-Feyenoord maçına davet etti.



Rüzgar’ın çağrısı karşılık buldu

Minik Rüzgar, lösemiyle verdiği zorlu mücadeleye rağmen en büyük hayalini İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla duyurdu: Fenerbahçe’yi stadyumda izlemek. Bu çağrı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ali Koç’tan sürpriz telefon

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam saatlerinde Rüzgar’ın ailesini bizzat telefonla arayarak duygusal bir sürpriz yaptı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Başkan Koç, önce Rüzgar’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ardından da 12 Ağustos’ta oynanacak Fenerbahçe–Feyenoord maçına Rüzgar ve ailesini özel olarak davet etti.

“Hayalim gerçekleşti”

Aile, bu özel davet karşısında büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek Ali Koç’a ve tüm Fenerbahçe camiasına teşekkür etti. Rüzgar ise “Hayalim gerçek oldu” diyerek duygularını dile getirdi.