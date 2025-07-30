Konak Belediyesi Gece Kermesi ile kadın emeğine destek veriyor

Konak Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerini sergileme ve satışa sunma imkânı bulduğu geleneksel kermes organizasyonlarını yaz akşamlarına taşıyor. “Gece Kermesi” adıyla İzmirlilerle buluşacak etkinliklerin ilki 7 Ağustos Perşembe günü Karantina Meydanı’nda düzenlenecek. 19.30-22.30 saatleri arasında gerçekleşecek olan kermes, ağustos ayı boyunca ve eylülün ilk haftasında farklı etkinliklerle devam edecek.

Konak Belediyesi tarafından düzenlenen Gece Kermesi’nde kadın üreticilerin tezgâhlarının yanı sıra müzik dinletileri, dans gösterileri ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları da yer alacak. Etkinlik, karnaval havasında geçecek programıyla her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

Hatay El Emeği Pazarı yaz akşamlarına taşınıyor

Her cuma günü Hatay Pazaryerinde kurulan ve İzmirliler tarafından büyük ilgi gören El Emeği Pazarı, yaz sıcakları nedeniyle geçici olarak Karantina Meydanı’na taşındı. Gece Kermesi, bu pazarda emeklerini değerlendiren kadınları yeni bir ortamda yeniden bir araya getiriyor. Kadın üreticiler, sıcak hava nedeniyle ara verilen Hatay El Emeği Pazarı’nın ürünlerini Gece Kermesi aracılığıyla sergilemeye devam ediyor.

Konak Belediyesi, Gece Kermesi ile hem kadın üreticilere destek olmayı sürdürüyor hem de İzmirlilere keyifli yaz akşamları sunuyor. Kermes boyunca açılan stantlarda takı, aksesuar, örgü, dikiş ürünleri, ev yapımı gıdalar gibi çeşitli el emeği ürünler ziyaretçilerle buluşuyor.

Belediye kadın emeğine görünürlük kazandırıyor

Kadınların üretime katılımını teşvik etmeyi ve ekonomik açıdan desteklenmesini amaçlayan Konak Belediyesi, bu tür etkinliklerle kadın emeğini kent yaşamında daha görünür kılmayı hedefliyor. Gece Kermesi, kadınların sosyal hayata aktif katılımı açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kadın üreticiler, Konak Belediyesi’nin sağladığı destekle ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluştururken, İzmirliler de el emeğiyle üretilmiş özgün ürünlere erişme imkânı buluyor. Gece Kermesi’nin, hem üreticiler hem de ziyaretçiler için yaz akşamlarının vazgeçilmezi olması bekleniyor.