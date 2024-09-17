Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Sarı-Lacivertli ekibin ilk derbisinde Mourinho, forvet hattındaki tercihini yaptı. Edin Dzeko, dev derbide Fenerbahçe’nin gol silahı olarak sahaya çıkacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho, Youssef En-Nesyri yerine tecrübeli golcü Edin Dzeko'yu ilk 11'de tercih etti.

Dzeko'nun sezon performansı

Bosna Hersekli yıldız forvet, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol ve 2 asist ile dikkat çekti. Dzeko’nun etkili performansı, Mourinho’nun tercihini etkileyen önemli faktörlerden biri oldu.

En-Nesyri'nin durumu

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri ise bu sezon 7 maçta 270 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.