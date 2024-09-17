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Gözaltına alınan A.G., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hakkında verilen hapis cezasının infazı için Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla yürütülen titiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, zimmet suçundan aranması bulunan A.G. isimli şahıs, Dinar ilçesine bağlı Yıprak köyünde yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon la, hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

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