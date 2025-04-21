Fenerbahçe Medicana ile Vakifbank, 22 Nisan 2025'te TVF Sultanlar Ligi Finalinde karşılaşıyor. Maç TRT Spor'da 19:00'da şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Medicana-Vakifbank maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

TVF Sultanlar Ligi Play-Off Final karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana ile Vakifbank karşı karşıya geliyor. 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak mücadele, TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati 19:00 olarak açıklandı.

Voleybolseverler, bu önemli final mücadelesini televizyon ve internet üzerinden ücretsiz şekilde takip edebilecek.

Fenerbahçe Medicana-Vakifbank maçı yayın bilgileri

Maç Günü: 22 Nisan 2025 Salı

Başlama Saati: 19:00

Yayıncı Kanal: TRT Spor

TRT Spor canlı yayın bilgileri

TRT Spor kanalı, çeşitli platformlar ve uydular üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Yayın bilgileri şu şekildedir:

Digiturk: Kanal 86

D-Smart: Kanal 86 New York Knicks vs Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kablo TV: Kanal 133

Tivibu: Kanal 85

Turkcell TV+: Kanal 70

Türksat Uydusu ve TRT Spor İnternet Sitesi: Şifresiz Yayın

Fenerbahçe Medicana-Vakifbank Maçı Nerede Oynanacak?

TVF Sultanlar Ligi Final maçı İstanbul’da Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak. İki güçlü ekip şampiyonluk için sahaya çıkacak.