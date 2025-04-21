Fenerbahçe Medicana ile Vakifbank, 22 Nisan 2025'te TVF Sultanlar Ligi Finalinde karşılaşıyor. Maç TRT Spor'da 19:00'da şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Medicana-Vakifbank maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
TVF Sultanlar Ligi Play-Off Final karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana ile Vakifbank karşı karşıya geliyor. 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak mücadele, TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati 19:00 olarak açıklandı.
Voleybolseverler, bu önemli final mücadelesini televizyon ve internet üzerinden ücretsiz şekilde takip edebilecek.
Fenerbahçe Medicana-Vakifbank maçı yayın bilgileri
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Maç Günü: 22 Nisan 2025 Salı
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Başlama Saati: 19:00
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Yayıncı Kanal: TRT Spor
TRT Spor canlı yayın bilgileri
TRT Spor kanalı, çeşitli platformlar ve uydular üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Yayın bilgileri şu şekildedir:
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Digiturk: Kanal 86
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D-Smart: Kanal 86
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Kablo TV: Kanal 133
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Tivibu: Kanal 85
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Turkcell TV+: Kanal 70
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Türksat Uydusu ve TRT Spor İnternet Sitesi: Şifresiz Yayın
Fenerbahçe Medicana-Vakifbank Maçı Nerede Oynanacak?
TVF Sultanlar Ligi Final maçı İstanbul’da Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak. İki güçlü ekip şampiyonluk için sahaya çıkacak.