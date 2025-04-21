Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenen törenle hizmete alındı. Uydunun kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaştı.

Yerli ve milli üretim: 20 yıllık hazırlık

Türksat 6A, yaklaşık 20 yıllık hazırlığın ardından uzaya gönderildi. Projede, daha önce 3A, 4A ve 4B haberleşme uydularında görev almış Türk mühendisler aktif rol aldı. ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH iş birliğiyle geliştirilen uydu, Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirmeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

6 ateşleme, 12 günlük yolculuk: Türksat 6A görevde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A’nın 12 gün süren uzay yolculuğu sonunda, 28 Aralık 2024’te 42 derece doğu yörüngesine ulaştığını açıkladı. Uydu, yörüngede gerçekleştirilmesi gereken tüm testleri başarıyla tamamladı. 17 Şubat’ta yapılan ilk test yayınıyla da haberleşme kabiliyetleri doğrulandı.

Kapsama alanı genişledi: Hindistan’dan Endonezya’ya

Türksat 6A’nın hizmete alınmasıyla Türksat uydularının kapsama alanı genişledi. Yeni uydu ile Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama altına alındı. Bu gelişmeyle birlikte uyduların kapsadığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıktı.

Türksat uyduları ve görev yörüngeleri

Türksat, halihazırda 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere 5 haberleşme uydusuyla 31, 42 ve 50 derece doğu yörüngelerinde faaliyet gösteriyor. Türksat 6A'nın da eklenmesiyle birlikte Türkiye'nin haberleşme kapasitesi daha da artmış oldu. Uydu en az 15 yıl süreyle görev yapacak.