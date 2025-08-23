Fenerbahçe, Meksikalı futbolcu Edson Alvarez’i kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı. Kulüp resmi açıklamada, oyuncunun kısa süre içinde takıma katılacağını ve imza töreninin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Alvarez Formayı Giyeceği İçin Heyecanlı

Transfer sonrası konuşan Alvarez, “Şu anda üstümde Fenerbahçe forması var ve bu forma için her şeyi yapacağım. Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı. Oyuncu, takımın hedeflerine katkı sağlamak için motive olduğunu belirtti.

Taraftarlar Transferi Memnuniyetle Karşıladı

Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Alvarez’in transferini olumlu karşılayarak, yeni sezonda takıma sağlayacağı katkıya dair beklentilerini paylaştı.