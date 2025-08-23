Bunlar da ilginizi çekebilir

Knight, hackerların ele geçirilen e-posta adresleri ve iletişim bilgileriyle büyük kazanç sağlayabileceğini belirtti. ShinyHunters, geçmişte de büyük şirketlere yönelik siber saldırılarla gündeme gelmişti.

Google, Ağustos ayında yayımladığı blog yazısında kaç müşterinin etkilendiğini açıklamadı. Sözcü Mark Karayan, saldırıyla ilgili daha fazla yorum yapmayı reddetti. Saldırganların Google’dan fidye talep edip etmediği ise henüz bilinmiyor.

Şüpheli telefon aramaları ve kısa mesajlara karşı dikkatli olunmalı, asla kod paylaşılmamalı

Benzersiz ve güçlü şifreler kullanılmalı

Çok faktörlü kimlik doğrulama mutlaka aktif edilmeli

Knight, Gmail hesabı olan tüm kullanıcıların hesap güvenliğini derhal gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Uzmanın önerileri şunlar:

Saldırganların, ele geçirdikleri verileri kullanarak kullanıcıları telefon ve e-posta yoluyla kandırmaya çalıştığı bildirildi. Siber güvenlik uzmanı James Knight, vishing yani sesli kimlik avı saldırılarının ciddi şekilde arttığını belirtti. Knight, “On vakadan dokuzu gerçekte Google’dan gelmiyor” açıklamasında bulundu.

Haziran ayında gerçekleşen siber saldırıda ShinyHunters adlı hacker grubu, bir Google çalışanının oturum açma bilgilerini ele geçirdi. Bu bilgilerle Salesforce üzerinden yönetilen Google veritabanına erişim sağlandı. Bilgisayar korsanları milyonlarca iş dosyasını çalarken, kullanıcıların doğrudan şifreleri etkilenmedi.

