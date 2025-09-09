Fenerbahçe yönetimi, genç İtalyan teknik adamla prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. 39 yaşındaki Tedesco’nun bugün saat 18.00-18.30 civarında İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Domenico Tedesco’nun kariyeri

Kariyerine Erzgebirge Aue takımında başlayan Tedesco, kısa sürede dikkatleri üzerine çekerek Schalke 04 tarihinin en genç teknik direktörü oldu ve takımıyla Şampiyonlar Ligi çeyrek finali gördü. Ardından Spartak Moskova’da görev alarak kulüp tarihinin en genç teknik direktörü unvanını elde etti.

Almanya’ya dönen Tedesco, Leipzig’deki döneminde takım sezon ortasında 11’inci sıradayken DFB-Pokal’ı kazanmayı başardı ve ligi 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandırdı.

Başarılı teknik adam, gösterdiği performansla Belçika Milli Takımı’nın en genç teknik direktörü oldu. Milli takım ile maç başına 2,75 gol ortalaması yakalayan Tedesco, performansıyla uluslararası arenada da adından söz ettirdi.

Fenerbahçe taraftarları, Tedesco’nun gelişiyle birlikte takımın performansını artırarak hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da yeniden iddialı bir konuma gelmesini umut ediyor.