Trendyol Süper Lig'in devlerinden Fenerbahçe'nin kaptanlarından olan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın futbolculuğunun yanında başka bir işinin daha olduğu öğrenildi. Başarılı futbolcu yaptığı ek iş ile vergi rekortmeni olduğu ortaya çıktı.

Taşımacılık şirketi

Bursalı olan ve memleketiyle bağlarını koparmayan 30 yaşındaki Mert Hakan'ın şehirde tarifeli kara yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bir şirketinin bulunduğu ortaya çıktı.

Vergi rekortmenlerinin arasına girdi

Bursa'nın en fazla vergi verenler listesinde adı geçen tecrübeli futbolcu, 9 milyon 214 bin lirayla 2023 listesinin 29. sırasında kendisine yer buldu.

Futbolculuk kariyeri

Bursa Osmangazi doğumlu olan Mert Hakan Yandaş, profesyonel futbolculuk kariyerine 2013 yılında Bursaspor'un pilot takımı Yeşil Bursa'da adım attı ve daha sonra Altınordu, Tire 1922, Menemen Belediye, Sivasspor formalarını giydi. Sivasspor'da gösterdiği başarılı performans sonrası büyüklerin dikkatini çeken Mert Hakan Yandaş, 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertlilerde kaptanlığa kadar yükselen Mert Hakan sarı lacivertli forma altında 130 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 gol, 22 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.