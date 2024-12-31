Fenerbahçe'nin uzun süredir uğraştığı Anderson Talisca transferinde yeni bir pürüz ortaya çıktı. Brezilyalı futbolcunun, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle transfer süreci uzadı.

Milliyet’in haberine göre, 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Al Nassr’dan birikmiş maaşını talep ediyor. Ancak Suudi kulübü, bu ödemeyi bir anda yapamayacağını belirterek sorunu büyüttü.

Fenerbahçe'nin Talisca ve kulübü Al Nassr'la anlaşma sağladığı ifade edilirken, bu anlaşmazlık nedeniyle transferin resmiyet kazanamadığı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin, Talisca cephesinden gelecek olumlu cevabı beklemekten başka çaresi olmadığı belirtilirken, kulüp transferden vazgeçmeyeceğini vurguladı.