Brighton’a transfer olduktan sonra dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Wolverhampton ile oynanan Lig Kupası maçında ilk golünü attı. Ferdi'nin 85. dakikada kaydettiği gol, Brighton’a turu getirdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun ilk golü

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transferinin ardından İngiltere'deki ilk golünü Wolverhampton karşısında attı. Maçın 85. dakikasında attığı gol, Brighton'ın Lig Kupası'nda bir üst tura çıkmasını sağladı. Ferdi, bu golle yeni takımında ikinci resmi maçında ilk gol sevincini yaşadı.

Maçın detayları

Brighton, Wolverhampton karşısında etkili bir performans sergileyerek 3-2 galip geldi. Maçın ilk golü 14. dakikada Carlos Baleba’dan gelirken, Simon Adingra 31. dakikada skoru 2-0 yaptı. Ferdi Kadıoğlu’nun 85. dakikada attığı gol, Brighton'ın maçı kazanmasında kritik bir rol oynadı. Wolverhampton'ın golleri ise 44. dakikada Gonçalo Guedes ve 90+1. dakikada Thomas Doyle'dan geldi.

Ferdi Kadıoğlu'nun performansı

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Maçın başında yedek kulübesinde yer alan Ferdi, 82. dakikada Yankuba Minteh’in yerine oyuna girdi. Üç dakika sonra attığı golle, yeni takımındaki ilk resmi maçında önemli bir performans sergiledi.