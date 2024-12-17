Güzelbahçe Belediyesi, Yalı ve Siteler Mahallesi arasındaki yıllardır çözülemeyen yaya yolu sorununa son veriyor. Başkan Mustafa Günay, güvenli bir yürüyüş yolu projesini hayata geçiriyor.

Uzun süredir beklenen yaya yolu projesi başladı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Siteler Mahallesi sakinlerinin uzun zamandır talep ettiği yaya yolu çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Yalı Mahallesi ile Siteler Mahallesi arasında kalan, yayaların güvenli bir şekilde yürüyemediği alanda yapılacak kaldırım düzenlemeleri, vatandaşların daha güvenli ulaşımını sağlayacak. Başkan Günay, bu bölgedeki kaldırım eksikliğinden dolayı vatandaşların tehlikeli koşullarda yürüdüğünü belirterek, "Yıllardır çözülmeyen bir sorun vardı, artık buna neşteri vuruyoruz," dedi.

Güzelbahçe'de vatandaşlar için yeni bir adım

Yerel seçimlerden sonra hızla çalışmalara başlayan Başkan Günay, seçim sürecinde halkına verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ediyor. "Siteler Mahallesi ile Yalı Mahallesi arasındaki yaya yolu, vatandaşlarımız için büyük bir güvenlik sorunu yaratıyordu. Kaldırım yoktu ve insanlar ya yolda ya da duvarın üstünde yürümek zorunda kalıyordu," diyerek, yaya yolunun önemine dikkat çekti. Günay, "Biz de vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırmak için harekete geçtik. Bugün itibarıyla çalışmalara başladık ve kısa sürede tamamlayacağız," şeklinde konuştu.

Karayolları ile işbirliği yapıldı

Başkan Günay, projede Karayolları Müdürlüğü ile işbirliği yaptıklarını belirtti. "Karayolları ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sorumluluk onlarda olsa da karşılıklı iyi niyetle çalışarak kaldırım yapım işini üstlendik," dedi. Ayrıca, deniz kenarındaki kaldırımların birleştirilmesi ile Siteler Mahallesi sakinlerinin güvenli bir şekilde limana, alışveriş noktalarına ve diğer işyerlerine ulaşabileceğini vurguladı.

Güzelbahçe için büyük bir adım: Kısa sürede tamamlanacak

Başkan Mustafa Günay, projeyi kısa sürede bitirip halkın hizmetine sunacaklarını belirterek, "Güzelbahçe'de her gün yeni bir adım atıyoruz. Bu projeyle Siteler Mahallesi’ndeki vatandaşlarımız, güvenli bir şekilde günlük işlerini yapabilecekler," ifadelerini kullandı.