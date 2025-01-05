Son dönemin en çok beklenen oyunlarından biri olan Grand Theft Auto 6 ile ilgili olarak, 2026 yılına erteleneceği iddiaları gündem yaratmıştı. Ancak Rockstar Games, bu söylentilere bir son vererek oyunseverleri rahatlattı. Şirketin Kıdemli Yetenek Kazanımı Uzmanı Georgio Jankowski, LinkedIn'den yaptığı açıklamada, GTA 6’nın 2025 yılı sonunda planlandığı gibi çıkacağını duyurdu.

GTA 6'nın çıkışı hala belirsiz mi?

Geçtiğimiz günlerde ünlü gazeteci Jason Schreier, GTA 6'nın çıkışının erteleneceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Schreier, oyun geliştiricilerinin fazla mesai yapmama politikasının, oyunun çıkış tarihine yetişmesini zorlaştıracağına dikkat çekmişti. Ancak Rockstar Games cephesinden yapılan açıklama, bu olasılığı ortadan kaldırarak oyunculara umut verdi. Şirket, ilk olarak 4 Aralık 2023’te GTA 6’nın duyurusunu yapmış ve oyunun Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için aynı anda çıkacağını belirtmişti.

Georgio Jankowski’nin LinkedIn paylaşımı, hayranları sevindirdi

Rockstar Games’teki bir başka önemli isim olan Georgio Jankowski, 3 Ocak’ta LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda, GTA 6’nın 2025 yılı sonbaharında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Jankowski’nin paylaşımında yer alan "2025’te geliyor" ifadesi, oyunun çıkışının planlandığı gibi devam edeceğine dair güçlü bir işaret olarak kabul edildi.

PC çıkışı ve sistem gereksinimleri hakkında merak edilenler

Henüz GTA 6’nın PC çıkışı ve sistem gereksinimleri konusunda bir bilgi bulunmuyor. Ancak Xbox ve PlayStation için geliştirilen oyun, benzer özelliklere sahip bir PC sisteminde de yüksek performansla çalışabilecek. Oyunun 4K çözünürlük ve 60 FPS gibi yüksek grafik ayarlarında oynanabilmesi için güçlü ekran kartları ve donanımlarına ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.