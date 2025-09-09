Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında motor arızası yapan bir lastik bottaki 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 8 çocuk bulunuyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldıktan sonra bölgeye bot görevlendirdi. Ekipler, bottaki düzensiz göçmenleri güvenli şekilde karaya çıkardı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yetkililer, göçmenlerin sağlık ve güvenlik kontrollerinin yapıldığını açıkladı.