Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi Başkanı Muzaffer Ergün ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette mahallelerde yapılan hizmetler ve belediyenin çalışmaları değerlendirildi.

Muhtarlar Derneği’nden ziyaret

Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi Başkanı Muzaffer Ergün ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ergün, mahallelerde yürütülen projeler ve hizmetler için teşekkürlerini iletti.

Çerçioğlu teşekkür etti

Başkan Çerçioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, muhtarların ilçelerdeki hizmetlerin yürütülmesinde önemli rol oynadığını vurguladı. Çerçioğlu, Ergün ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.