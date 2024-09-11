Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, lastik bot içinde bulunan 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Eş zamanlı olarak karada yapılan operasyon sonucunda ise 17 düzensiz göçmen, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu, güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Operasyonun detayları

Fethiye açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, düzensiz göçmen taşıdığı belirlenen hareketli fiber karinalı lastik botu fark etti. Durdurulan botta, iki göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. Operasyonun karadaki kısmında ise Eşen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen takipler sonucunda 17 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin arasında 4 çocuk da bulunuyor.