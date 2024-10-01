Fethiye Belediyesi'nden Denetimli Serbestlilere Karşı Yeni Uygulama

Fethiye Belediyesi ile Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan bireyler, belediyenin çeşitli birimlerinde bilgi ve yeteneklerine göre görev alacak.

Kamuya yararlı işlerde görev alınacak

Fethiye Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü, mahkemeler ya da Cumhuriyet Savcılıkları tarafından kamuya yararlı işte ücretsiz çalıştırılma kararı verilen yükümlülerin belediye bünyesindeki birimlerde çalışmasını sağlayacak. Bu yükümlüler, bilgi, beceri ve yeteneklerine göre sınıflandırılarak belediyenin ilgili alanlarında ücretsiz olarak hizmet verecekler.

Protokol töreni gerçekleşti

Protokol, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger tarafından imzalandı. Törene ayrıca, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden Dilek Bilgin, Fethiye Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Mesut Doğan ve Sosyal İşler Müdürü Ali Kıroğlu da katıldı. Bu iş birliği, yükümlülerin topluma faydalı olmasına katkı sağlayacak.

Sosyal uyum ve rehabilitasyon hedefleniyor

Bu tür iş birliklerinin toplumsal uyum ve rehabilitasyon açısından büyük önem taşıdığını belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, iş birliğinin hem yükümlülere hem de kamuya katkı sağlayacağını ifade etti. Protokol sayesinde, yükümlü bireyler cezalarını topluma faydalı işler yaparak tamamlayacak, aynı zamanda iş hayatında deneyim kazanacaklar.