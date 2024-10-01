Galatasaray’da Elias Jelert pişmanlığı yaşanıyor. Kopenhag'dan 9 milyon euro bedelle transfer edilen 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek, gösterdiği performansla beklentilerin gerisinde kaldı. Sacha Boey’in ayrılışından sonra sağ bek bölgesinde sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Jelert'ten de beklediği katkıyı alamayınca devre arasında kiralama planını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Jelert yerine Kaan Ayhan oynayacak

Galatasaray, daha önce Leo Dubois ve Sergei Aurier ile sağ bek sorununu çözmeye çalışmış ancak başarı sağlayamamıştı. Bu sezon transfer edilen Jelert de yetersiz bulunurken, özellikle Kasımpaşa maçında verilen şansı iyi kullanamaması dikkat çekti. Teknik ekibin, sağ bek bölgesinde Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz’ı ilk seçenek olarak düşündüğü belirtildi.

Alternatif olarak denenmesi "lüks"

Jelert’in performansında ilerleme kaydedilmezse, devre arasında kiralanması gündeme gelecek. 9 milyon euro gibi yüksek bir bedelle transfer edilen Danimarkalı oyuncunun Jakobs'un alternatifi olarak sol bekte denenmesi düşünülse de, bu durum teknik ekip tarafından "lüks" olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray’ın teknik ekibi, Jelert’in beklenen gelişimi gösterememesi halinde izleme komitesinden sağ bek için yeni alternatifler üzerinde çalışmaya başlamasını istedi.