Fethiye Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Alim Karaca'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda iki gündem dışı madde de dâhil olmak üzere toplam 18 madde görüşüldü. Belediyenin mali yapısından imar planlarına, stratejik hedeflerden sosyal iş birliği projelerine kadar geniş bir yelpazede önemli kararlar alındı. Özellikle 2025-2029 Stratejik Plan ve bütçe maddeleri, toplantının en dikkat çeken başlıkları oldu.

2025-2029 Stratejik Plan

Toplantının öne çıkan maddelerinden biri, Fethiye Belediyesi'nin 2025-2029 yıllarını kapsayan Mali Yılı Stratejik Planı’nın görüşülmesiydi. Bu plan, Fethiye’nin gelecek yıllarda gerçekleştireceği projeler ve hedefler açısından büyük önem taşıyor. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan stratejik plan, mecliste görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Stratejik planın yanı sıra, 2025 yılı performans programı ve belediyenin bütçe düzenlemeleri de komisyonun değerlendirmesine sunuldu.

2025 Mali Yılı Performans Programı ve 2025 Mali Yılı Bütçesi, Fethiye Belediyesi’nin gelecek dönem yatırımları ve mali yönetim stratejilerini belirleyecek. Belediye, uzun vadeli projelere odaklanırken, mali disiplini ve etkin kaynak kullanımını sağlamak için planlamalar yapıyor. Bu kapsamda, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre çeşitli vergi, harç ve ücret tarifelerinde de düzenlemeler yapıldı. İlgili maddeler, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değerlendirilecek.

İmar planı değişiklikleri

Toplantıda geniş yer bulan konulardan biri de Fethiye ilçesindeki imar planı değişiklikleriydi. Karaçulha, Patlangıç ve Kesikkapı mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgede imar planı düzenlemeleri ele alındı. Özellikle Karaçulha Mahallesi'nde, bodrum katlarla ilgili plan hükümlerinin detaylandırılması ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin hazırlanması konusu imar komisyonuna havale edildi.

Patlangıç Mahallesi’nde ise parselasyon ve imar planlarının çakışması nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümü için yeni imar planı değişiklikleri gündeme alındı. Bu bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen "ağaçlandırılacak alan" kullanımındaki taşınmazların durumu da masaya yatırıldı. Fethiye Belediyesi, ilgili planlama çalışmalarını başlatmak için gerekli adımları attı.

Kesikkapı Mahallesi’nde yer alan ve Fethiye Belediyesi’ne ait bir parselde konut amaçlı ilave imar planı yapılması konusu da görüşüldü. Planlama çalışmaları, bölgenin coğrafi yapısına uygun ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılacak.

Fethiye ve Bucak Belediyeleri kardeş şehir oldu

Meclis toplantısında, Fethiye Belediyesi ve Bucak Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair öneri oy birliği ile kabul edildi. Bu iş birliği ile iki belediye, kentler arası sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda ortak projeler geliştirecek. Kardeş şehir ilişkisi, karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımını artırmayı, aynı zamanda turizm, kültür, sanat ve spor gibi birçok alanda iş birliği fırsatları yaratmayı hedefliyor.

Yunus Nadi Parkı adı verildi

Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan yeşil alanlardan birine "Yunus Nadi Parkı" isminin verilmesi oldu. Bu karar, oy birliği ile kabul edilerek hayata geçirildi. Yunus Nadi ismi, bölgedeki kültürel değerlere vurgu yaparken, parkın yeşil alan olarak korunması ve çocuklar için güvenli bir oyun alanı olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Diğer kararlar ve oylamalar

Toplantıda gündeme gelen diğer maddeler arasında Fethiye Belediyesi görev faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla müdürlüklerin görev ve çalışma yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesi yer aldı. Bu madde, detaylı bir inceleme yapılması için diğer işler komisyonuna gönderildi.

Ayrıca, Bozyer ve Esenköy mahallelerinin idari sınırlarının yeniden belirlenmesi konusundaki talep de imar komisyonuna havale edildi.