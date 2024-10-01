Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkış yapmaya hazırlanan 49 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, kaçış planı sırasında karada tespit edildi.

Ortak operasyon sonuç verdi

Olay, Fethiye’nin ünlü turistik noktalarından Cennet Koyu’nda meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na yapılan ihbar doğrultusunda harekete geçen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi, Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeliyle koordineli bir şekilde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 49 düzensiz göçmen karada yakalandı.