2024-2025 adli yılı, resmi törenlerle başladı. Her yıl 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. Yeni adli yıl açılış etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen çelenk töreninin ardından, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı'nın verdiği resepsiyon büyük ilgi gördü.

Törene Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Oğuz Özer, Muğla Barosu Fethiye Temsilcisi Avukat Burak Zor, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çiçek, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Burak Akanpınar ve birçok hakim, savcı ve avukat katıldı.

Bu önemli etkinlik, adalet camiasının birlik ve beraberliğini pekiştirdi ve yeni adli yıl için umutları artırdı.