TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçta puan alamayan ve grubun son sırasına demir atan Nazillispor, yeni teknik direktörü Gürhan Sönmez ile çıkış arıyor. Geçen hafta takımı devralan Sönmez, ligde artık her şeyin yeni başladığını belirterek, "Oyuncularıma güveniyorum, en iyi neticeyi almak için sahada olacağız" dedi.

Bu hafta iç sahada Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Sönmez, "İlk galibiyetimizi almak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Nazillispor’da 9 yıldır altyapı koordinatörlüğü yapan Birkan Duran görevinden istifa etti ve Aydın Büyükşehir Belediyespor ile anlaşma sağladı.