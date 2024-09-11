Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda, 21 düzensiz göçmen yakalandı ve göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçenin açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçildi. Sahil güvenlik ekipleri, botta göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen iki kişiyi gözaltına aldı.

4'ü çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı

Olayla bağlantılı olarak, Eşen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ile ortaklaşa yürütülen karada yapılan takipte, 4'ü çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin durumunun, ilgili göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele mevzuatına uygun olarak ele alındığı belirtildi.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmenlerin ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.