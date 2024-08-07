Muğla'nın Fethiye ilçesi Çamköy Mahallesi'nde bulunan Eski Hal Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Fethiye-Muğla karayolunda yaşanan kazada, panelvan minibüs ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi ve kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaza, 06 EHT 614 plakalı panelvan minibüs ile 34 CGE 769 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Panelvan minibüsün kavşakta devrilmesiyle sonuçlanan kazada, her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların her ikisi de büyük hasar gördü. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi, tüm yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

Kaza ihbarının ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralıları hızla ambulanslara taşıyarak hastanelere sevk etti. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği alanı güvenlik şeridi ile kapatarak, olay yeri incelemesi yaptı.

Sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalelerini yaparak, en yakın hastanelere transferini sağladı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek ve trafik akışını düzenlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.