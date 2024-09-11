Fethiye’nin popüler turistik bölgelerinden Ölüdeniz Mahallesi'nde, taksiciler ile bir bar işletmesi sahipleri arasında çıkan kavgada 2 kişi tutuklandı, 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavganın sebebi ve gelişmeler

Olay, Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde meydana geldi. Taksiciler ile bar sahipleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve silahların da kullanıldığı şiddetli bir çatışma halini aldı. Kavganın büyümesi üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonucu, 24 kişi gözaltına alındı.

Tutuklama ve serbest bırakma

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A. ve A.N., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 22 kişi ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kişilere, belirli periyotlarla mahkemeye başvurma ve bazı kısıtlamalara uymaları gibi adli kontrol hükümleri getirildi.