Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atlayan bir kadının cansız bedeni, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda sudan çıkartıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olayın gelişimi

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sağlık ekiplerine, Kızılırmak Nehri'ne bir kadının atladığı ihbarı yapıldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kadının suyun üzerinde akıntıya kapıldığını tespit etti.

İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekibinden Cüneyt Gergin, kendisine bağlanan halatla birlikte nehre girerek kadını sudan çıkarmak için yoğun bir çaba gösterdi. Gergin’in başarılı müdahalesi sonucunda, suyun yüzeyinde ilerleyen kadının cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansız bedeninin sudan çıkartılmasının ardından, kadının kimlik tespit işlemleri başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor.