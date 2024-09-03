İzmir’in Altınyol Caddesi üzerindeki Fuat Edip Baksı Köprüsü'nde meydana gelen araç arızası, merkez istikametine giden trafikte aksamalara yol açtı. Arızalanan araç, yol kenarına çekilerek kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Trafik akışında geriye doğru kısıtlama

Arıza nedeniyle Altınyol Caddesi'ndeki trafik akışı, Naldöken mevkiine kadar duraklamalarla sınırlı kalmış durumda. Yol kullanıcılarının bu güzergahı kullanırken dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.

Bilgilendirme ve trafik düzenlemesi

Yetkililer, araç kaldırma işleminin en kısa sürede tamamlanacağı ve trafik akışının normale döneceği bilgisini verdi. Sürücülerden, yoğunluk yaşanan bu bölgeden geçerken daha fazla dikkat göstermeleri rica ediliyor.