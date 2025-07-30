Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin Adalet teşkilatı içindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.



3 İlde Eş Zamanlı Operasyon

FETÖ’nün Adalet teşkilatı içindeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından koordine edildi. Biri aktif görevde olmak üzere toplam 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonel Hat ve Mahrem İmam İrtibatı

Soruşturma kapsamında şüphelilerin örgütün mahrem imamlarıyla operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurduğu ve bu yönde çeşitli delillerin elde edildiği açıklandı. Elde edilen deliller doğrultusunda Ankara merkezli olmak üzere toplam 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.