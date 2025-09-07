Türk Kadın Milli Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda finalde İtalya ile karşılaştı. Maçı 3-2 kaybeden Filenin Sultanları, turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamladı.

Yarı finalde Japonya’yı geçtiler

Milli takımımız, turnuva boyunca gösterdiği üstün performansla yarı finalde Japonya’yı mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu sonuç, Türkiye voleybol tarihinde takım halinde elde edilen ilk şampiyonluk başarısını da beraberinde getirdi.

Finalde İtalya karşısında müthiş bir mücadele sergilediler

Filenin Sultanları, İtalya karşısında ilk seti 22-25 kaybetti. İkinci seti 25-13 kazanarak maça denge getirdi. Üçüncü seti 24-25 kaybeden milli takım, dördüncü seti 25-19 ile aldı. Final setinde ise 8-15 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Türkiye, Dünya Şampiyonası’ndaki bu performansla tarihindeki en büyük voleybol başarısını elde etti. Milli oyuncuların sahadaki mücadeleleri, tüm Türkiye’yi gururlandırdı ve Filenin Sultanları’na alkışları kazandırdı.