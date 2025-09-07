Türk Hava Yolları (THYAO) 12 yıl aradan sonra yeniden temettü dağıtıyor! Hisse başı ne kadar ödenecek?

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

Akıllı televizyonlar, bilgisayar çevre birimleri, şarj ekipmanları ve elektrikli mutfak aletleri de 12 Eylül kataloğunda yer alan ürünler arasında bulunuyor.

Katalogda yer alan Tecno Spark 30 akıllı telefon , 6.78 inç Full HD+ ekran, Helio G91 yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 64 MP Sony ana kamera ve 5000 mAh batarya ile geliyor. 5 yıl akıcılık garantisine sahip model 7990 TL’den satışa çıkıyor.

Razer BlackShark V2 X kulaklık : 50 mm TriForce dinamik sürücüler, dış ses izolasyonu sağlayan kapaklar, 100 dB hassasiyet ve 32 ohm empedans değeriyle öne çıkıyor. Fiyatı 1690 TL.

Razer Cobra kablolu oyuncu faresi : 8500 DPI Razer 5G optik sensör, 58 gram ağırlık, 6 programlanabilir tuş ve Razer Chroma RGB desteği ile geliyor. Fiyatı 999 TL.

BİM marketler zincirinin 12 Eylül aktüel teknoloji ürünleri kataloğu yayımlandı. Yeni listede Razer oyuncu ekipmanları ve Tecno Spark 30 akıllı telefon modeli öne çıkıyor.

