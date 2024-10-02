Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın, hayranlarını üzen bir paylaşımla sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın, sosyal medya hesabından hastane odasından çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşım, sanatçının sevenleri arasında endişeye yol açtı.

"Zor bir süreçten geçiyorum"

Bir süredir tedavi gören 81 yaşındaki Filiz Akın, hastane odasında çekilen bu fotoğrafıyla kendisini merak eden hayranlarına duygusal bir mesaj verdi. Sağlık durumu hakkında net bilgiler vermeyen ünlü sanatçı, moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirtti. Paylaşımının altına, "Zor bir süreçten geçiyorum ama sizlerin duaları ve iyi dilekleriyle ayaktayım. Hepinize minnettarım" sözlerini ekleyerek sevenlerine teşekkür etti.

Sanatçının bu paylaşımı, takipçileri arasında büyük bir yankı uyandırdı. Akın’ın hayranları ve dostları, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletirken, sanatçının bir an önce sağlığına kavuşması için dualarını esirgemedi.