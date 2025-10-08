İzmir’in Bornova ilçesinde hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Bornova’da şüpheli bir kişiyi durdurdu. Yapılan incelemede şahsın A.S. olduğu ve “Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce cezaevine gönderildi.