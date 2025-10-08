TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon görünümünde iyileşme kaydettiklerini belirterek, temmuz ve eylül aylarında toplam 5,5 puanlık faiz indirimiyle politika faizini yüzde 40,5'e çektiklerini açıkladı.

Enflasyon görünümünde iyileşme kaydedildi

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, enflasyon görünümünde iyileşme kaydettiklerini ifade etti. Temmuz ve eylül aylarında politika faizini toplamda 5,5 puan düşürerek yüzde 40,5 seviyesine çektiklerini belirtti. Karahan, sıkı para politikasının dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacağını vurguladı.

Karahan, küresel ticaret politikasındaki belirsizliğin azaldığını ancak hâlen yüksek seviyede olduğunu belirtti. Jeopolitik gelişmelerin de ekonomik görünüm üzerinde etkili olduğunu aktardı.

Sanayi ve hizmet üretimi yatay seyrini koruyor.

İşsizlik oranı geçmiş dönem ortalamalarının oldukça altında seyrediyor.

Geniş tanımlı işsizlik göstergeleri yüksek seviyede.

Hizmet ve gıda enflasyonu

Eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu %33,3 seviyesine geriledi.

seviyesine geriledi. Gıda ve hizmet fiyatları, özellikle kira ve eğitim kalemleri, enflasyonun yavaşlamasında etkili oldu.

Hizmet grubundaki geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi, dezenflasyonu yavaşlatıyor.

Karahan, hizmet enflasyonunda eğitim öğretim döneminin 0,7 puanlık etkisi olduğunu belirtti.

Rezervler ve likidite durumu

Brüt rezervler 183 milyar dolara yükseldi.

yükseldi. Swap hariç net rezerv ise 57 milyar dolar düzeyinde.

düzeyinde. KKM uygulamasına son verildi; mevcut bakiye 7 milyar dolar .

. Türkiye’ye sermaye girişleri olumlu seyrediyor; risk primi ve piyasa oynaklığı istikrarlı.

Karahan, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinin gerilediğini ancak hâlen tahminlerin üzerinde seyrettiğini belirtti. Sıkı para politikasını ve makroihtiyati tedbirleri sürdürdüklerini ifade etti.