Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, Premier Lig'in dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Aston Villa, Arsenal ve Liverpool’un takibinde olan milli oyuncu, yüksek potansiyeliyle Avrupa’nın en büyük kulüplerinin ilgisini topluyor.

Kenan Yıldız için Premier Lig yarışı

Juventus'ta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, adını İngiltere'nin önde gelen kulüpleri Aston Villa, Liverpool ve Arsenal ile anılmasına neden oldu. İtalya Serie A'da gösterdiği başarılı performansla kendini kanıtlayan 19 yaşındaki oyuncu, özellikle Aston Villa'nın dikkatini çekmiş durumda.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Aston Villa'nın sportif direktörü Monchi ve teknik direktörü Unai Emery, Kenan Yıldız'ı Premier Lig'deki "Büyük Altılı" kulüpleriyle rekabet edebilecek güçte bir takım kurabilmek için önemli bir transfer hamlesi olarak görüyorlar. Villa, Kenan’ı ilerleyen yıllarda kulübün daha büyük bir seviyeye gelmesi için kilit oyuncu olarak düşünüyor.

Arsenal ve Liverpool da takipte

Kenan Yıldız’ın performansı, Arsenal ve Liverpool gibi dev kulüplerin de ilgisini çekmiş durumda. Özellikle Mohamed Salah’ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Liverpool’un bu transferi ciddiyetle düşündüğü iddialar arasında. Her iki kulüp de Kenan Yıldız’ı yakından izlemeye devam ediyor.

Juventus'un talep edeceği bonservis bedeli

Juventus’un, genç futbolcusunun potansiyelini fark ederek, olası bir ayrılık durumunda talep edeceği bonservis bedelini en az 80 milyon euro olarak belirlediği ifade ediliyor. Kenan Yıldız, Juventus formasıyla çıktığı 21 maçta 4 gol ve 4 asistle etkili bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.