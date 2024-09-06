İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 9 Eylül İzmir’in kurtuluş günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Kestelli, bu özel günün yalnızca bir şehrin değil, bir milletin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Kurtuluş mücadelesinin başlangıcı

Kestelli, “Bugün, 9 Eylül; Güzel İzmir’imizin kurtuluş günü. Yeryüzünde, işgal edildiği gün gazeteci Hasan Tahsin’in sıktığı kurşunla kurtuluş mücadelesini başlatan, işgalin bittiği gün Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehirdir İzmir,” dedi. İzmir’in bu onurlu geçmişinin, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekti.

İzmir’in gelişime katkısı büyük

Kestelli, İzmir’in Cumhuriyet’in kuruluşundan önce düzenlenen İktisat Kongresi ile Genç Cumhuriyetin kalkınmasında üstlendiği öncü rolü hatırlatarak, “Bugün de ülkemizin gelişimi için kilit rol oynamaya, ülkemizin itici gücü olmaya devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı. Tarımdan nitelikli üretime, Ar-Ge’den eğitimli iş gücüne kadar birçok alanda bayrak kent olma özelliğini sürdürdüğünü belirtti.

Kutsal miras yaşatılacak

Başkan Kestelli, “Tarihten aldığımız sonsuz güçle daha çok çalışıyor, üretiyor ve hem kentimize hem de ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz,” diyerek, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümünü kutladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarını sundu.