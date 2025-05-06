07 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Al Nassr - Al Ittihad maçı saat 21:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Suudi Arabistan Pro Lig'de 07 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak Al Nassr - Al Ittihad maçı, futbolseverlerin yakın takibinde. Karşılaşma, Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak. Maçı TRT Spor ve S Sport Plus kanallarından canlı izlemek mümkün olacak.

Al Nassr - Al Ittihad maçı TRT Spor ve S Sport Plus'ta

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz, S Sport Plus üzerinden ise abonelikli olarak yayınlanacak. Maç, Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak.

Yayıncı Kanal Yayın Durumu Platform / Frekans Bilgisi
TRT Spor Şifresiz Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70
S Sport Plus Şifreli Türksat uydusu + internet (uygulama / web)

Kaynak: HABER MERKEZİ