07 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Al Nassr - Al Ittihad maçı saat 21:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
Suudi Arabistan Pro Lig'de 07 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak Al Nassr - Al Ittihad maçı, futbolseverlerin yakın takibinde. Karşılaşma, Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak. Maçı TRT Spor ve S Sport Plus kanallarından canlı izlemek mümkün olacak.
Al Nassr - Al Ittihad maçı TRT Spor ve S Sport Plus'ta
Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz, S Sport Plus üzerinden ise abonelikli olarak yayınlanacak. Maç, Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak.
|Yayıncı Kanal
|Yayın Durumu
|Platform / Frekans Bilgisi
|TRT Spor
|Şifresiz
|Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70
|S Sport Plus
|Şifreli
|Türksat uydusu + internet (uygulama / web)
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Maç Günü: 07 Mayıs 2025 Çarşamba
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Başlama Saati: 21:00 (TSİ)
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Stat: Al-Awwal Park, Riyadh
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Organizasyon: Suudi Arabistan Pro Lig