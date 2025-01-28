Foça Belediyespor, 26 Ocak Pazar günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan seçimli olağan kongresini bir gün sonra tamamladı. Reha Midilli Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, STK temsilcileri ve kulüp üyeleri katılım gösterdi.
Faaliyet ve denetim raporları oylandı
Kongre, Divan Kurulu’nun belirlenmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kemal Çiftçi tarafından okunan faaliyet ve denetim raporları, kongre üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Eski yönetim ibra edilerek süreç resmen tamamlanmış oldu.
Tek liste oybirliğiyle onaylandı
Divan Kurulu Başkanı Zafer Dişçioğlu, yönetime aday tek listeyi üyelerin onayına sundu. Oybirliğiyle kabul edilen liste sonucunda yeni yönetim, denetim ve temsil kurulları belirlendi.
Yeni yönetim kurulu asil üyeleri
- İlhan Üyücü
- Ercan İncekara
- Serkan Gönülcan
- Edip Kürnek
- Yılmaz Üstebay
Yönetim kurulu yedek üyeleri
- Yunus Güler
- Önderay Öğreten
- Sertaç Cömert
- Volkan Çağlan
- Ömer Atan
Denetim kurulu asil üyeleri
- Kemal Çiftçi
- Rasim Kurum
- Cumhur Ay
ASKF kulüp temsilcileri
- Serkan Gönülcan
- Edip Kürnek
- Yılmaz Üstebay
Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Üyücü, teşekkür konuşmasında dayanışma mesajı verdi: "Güzel günler için elimizi taşın altına koyduk. İnşallah hep birlikte başaracağız."