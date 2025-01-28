Foça Belediyespor, 26 Ocak Pazar günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan seçimli olağan kongresini bir gün sonra tamamladı. Reha Midilli Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, STK temsilcileri ve kulüp üyeleri katılım gösterdi.

Faaliyet ve denetim raporları oylandı

Kongre, Divan Kurulu’nun belirlenmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kemal Çiftçi tarafından okunan faaliyet ve denetim raporları, kongre üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Eski yönetim ibra edilerek süreç resmen tamamlanmış oldu.

Tek liste oybirliğiyle onaylandı

Divan Kurulu Başkanı Zafer Dişçioğlu, yönetime aday tek listeyi üyelerin onayına sundu. Oybirliğiyle kabul edilen liste sonucunda yeni yönetim, denetim ve temsil kurulları belirlendi.

Yeni yönetim kurulu asil üyeleri

İlhan Üyücü

Ercan İncekara

Serkan Gönülcan

Edip Kürnek

Yılmaz Üstebay

Yönetim kurulu yedek üyeleri

Yunus Güler

Önderay Öğreten

Sertaç Cömert

Volkan Çağlan

Ömer Atan

Denetim kurulu asil üyeleri

Kemal Çiftçi

Rasim Kurum

Cumhur Ay

ASKF kulüp temsilcileri

Serkan Gönülcan

Edip Kürnek

Yılmaz Üstebay

Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Üyücü, teşekkür konuşmasında dayanışma mesajı verdi: "Güzel günler için elimizi taşın altına koyduk. İnşallah hep birlikte başaracağız."