TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bolu'da yaşanan trajik yangın faciasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konunun Meclis'te detaylı bir şekilde görüşüleceğini belirten Kurtulmuş, "Tüm sorumlular mahkeme önünde hesap vermeli. Kimin ne şekilde eksik veya hata yaptığı ortaya çıkarılmalı ve mahkeme süreci başlatılmalıdır" dedi.

"Cezasızlık algısının önü kesilmeli"

Kurtulmuş, facianın ardından milletin cezasızlık algısının arttığını ifade ederek, "Milletimizin cezasızlık algısının önüne geçilmesi gerekir. Bu tür büyük hadiselerde milletin çaresiz durumu ortadan kaldırılmalıdır" şeklinde konuştu.

Konunun tam aydınlatılması için adım atılacak

Kurtulmuş, Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak bilirkişi raporu ve TBMM'de kurulacak Araştırma Komisyonu ile facianın tüm yönleriyle aydınlatılacağını belirtti. Kurtulmuş, "Hiçbir detayın gölgede kalmasına müsaade etmeyeceğiz" diyerek sorumluların ortaya çıkarılması için tüm yasal adımların atılacağını söyledi.