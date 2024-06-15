Foça'nın merkezinde bulunan Küçükdeniz Limanı'na Aralık sonu gibi gelen ve Mart başlarında ayrılan pelikanlar, son yıllarda ilçede daha uzun süreler geçirmeye başladılar. Bu sevimli kuşlar, liman içinde ve bağlı tekneler arasında dolaşıyor, zaman zaman balıkçıların teknelerine çıkıyor ve onlarla birlikte avdan dönüp ağlarını temizliyorlar. Hatta Foça'nın ünlü kedileriyle bile balık kapma yarışına giren pelikanlar, kentin en çok fotoğrafı çekilen unsurlarından biri haline geldi.

Foça'nın sakinlerinden Sabri Dikmen, özellikle Pakize'nin fotoğraf çekmek isteyenlere poz verdiğini ve hatta söylenenleri anladığını iddia ediyor. Dikmen, pelikanların ilginç davranışlarını ve işbirliğini anlatarak, "Balığı gösterirsen, Pakize poz verir. Poz verir, balığı atarsın ve resmi çekersin." diyor.

Başka bir Foçalı balıkçı olan Kaya Çakmak ise pelikanların kendilerini tanıdığını ve yıllardır onlarla birlikte yaşadıklarını belirtiyor. Ona göre, bu kuşlar misafir gibi gelirler ve gitmek istediklerinde kendilerine eşlik ederler. Kaya Çakmak, "Onlar bizsiz yapamazlar, bizler de onlarsız." diyerek aralarındaki özel bağı vurguluyor.

Foça'nın yerlileri ve ziyaretçileri tarafından sevgiyle karşılanan pelikanlar, ilçenin simgelerinden biri haline gelmiş durumda. Balıkçılarla olan dostlukları ve ilginç davranışlarıyla herkesin dikkatini çekiyorlar.