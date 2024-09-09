Hayat pahalılığının her geçen gün arttığı Türkiye’de 2023-2024 eğitim-öğretim dönemine öğrenciler yetersiz beslenme sorunuyla giriyor.

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu üyesi ve insan hakları savunucusu Hacer Foggo, “Yetersiz beslenmeye karşı bir an önce önlem alması gereken iktidardır. Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bir an önce okul yemeğini ücretsiz ve sağlıklı bir öğün olarak uygulamalıdır, çocukların sağlığından, eğitiminden tasarruf olmaz” uyarısında bulundu.

Önceki eğitim-öğretim döneminde ana sınıfı öğrencileri için hayata geçirilen “bir öğün yemek” uygulaması, ilkokul, ortaokul öğrencileri için tüm okullarda uygulanacağı belirtilmesine rağmen Resmî Gazete’de yayımlanmış olan tebliğ ile 14 Eylül 2026 yılına ertelendi.

Kent yoksulluğu ve “derin yoksulluk” üzerine çalışan Hacer Foggo, Artı Gerçek’ten Esra Çiftçi’ye konuştu. Beslenme çantasının maliyetinin yüzde 102 oranında artmasının aile bütçelerine nasıl bir etki yaratacağını değerlendiren Foggo, PISA 2022 raporundaki “Geçen 30 günde yiyecek alacak paranız olmadığı için kaç kere yemek yiyemediniz?” sorusunu hatırlattı.

Foggo, rapora atıfla ülkedeki en az beş öğrenciden birinin haftada en az bir kere parası olmadığı için yemek yiyemediğine dikkat çekerek “Türkiye OECD ülkeleri arasında yüzde 19,2 ile haftada en az bir kez yiyecek parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke oldu” dedi.

“Çocuğun sağlığından, eğitiminden tasarruf olmaz”

Yoksulluğun bir halk sağlığı sorunu olduğunu anımsatan Foggo’ya göre sağlığın bozulmasındaki en önemli etkenlerden biri gıda güvencesizliği nedeniyle oluşan yetersiz beslenme durumu. Foggo, “Okul yemeği bu nedenle önemli, yetersiz beslenen çocuklar için de çok kritik ve hayati bir öneme sahip. Çünkü yetersiz beslenme çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini etkiliyor” diyor.

Foggo önlem alınması için siyasî iktidara çağrı yapıyor. “Çocuğun sağlığından, eğitiminden tasarruf olmaz” diyen Foggo, şunları söylüyor:

"Yetersiz beslenmeye karşı bir an önce önlem alması gereken iktidardır. Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bir an önce okul yemeğini ücretsiz ve sağlıklı bir öğün olarak uygulamalıdır, çocukların sağlığından, eğitiminden tasarruf olmaz. Fakat çocukların açlığı, gıdaya erişmekte zorluk çekenleri izlemek değil dayanışmayı da güçlendirmemiz gerekiyor. Yerel yönetimler tüm baskılara rağmen bu kış iyice derinleşecek olan yoksulluğa karşı çocuğun, kadının, engellinin, yaşlının, gencin yanında olmalılar.”