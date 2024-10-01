FIA'nın, Max Verstappen’e Singapur Grand Prix'i öncesindeki basın toplantısında kullandığı küfürlü ifadeler nedeniyle ceza vermesi Formula 1 dünyasında tartışmaları alevlendirdi. FIA, Verstappen'e 's****' kelimesini kullandığı için kamu hizmeti cezası verirken, bu karar griddeki diğer pilotlar arasında da tepkiye yol açtı. Tartışmalara dahil olan isimlerden biri de Sauber F1 pilotu Valtteri Bottas oldu.

Bottas: Biz de insanız

RacingNews365’e verdiği röportajda Bottas, küfür konusuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. "Pilotlar davranışlarıyla örnek olmalılar ama biz de insanız. Yarış esnasında duygularımızı kontrol etmek zor olabiliyor," dedi. Bottas, yarış sırasında telsiz konuşmalarında kullanılan bazı kelimelerin günlük hayatta hakaret olarak algılanmadığını belirtti: "Kullandığımız yaygın kelimeler var ve insanlar bunları hakaret olarak görmeyebiliyor. Ancak bu alışkanlıkları değiştirmek zor olabilir."

"Bu konuyu tartışacağız"

Bottas, bu tür cezalarla ilgili griddeki pilotlar arasında konuşmalar olacağını ifade ederek, "Bu konuda daha fazla tartışma olacak ve nasıl bir yol izleneceğini göreceğiz," diye ekledi.

Bottas’ın geleceği belirsiz

Audi'nin 2025 F1 sezonunda Sauber takımında yarışması için Nico Hulkenberg'in yanına kimi getireceği henüz netlik kazanmadı. Valtteri Bottas, bu koltuk için önde gelen adaylardan biri olarak görülüyor. 2024 sezonu için Bottas'ın bir yıllık bir anlaşmayla Sauber’de kalabileceği konuşuluyor. Ancak Bottas’ın bu sezonki performansı pek parlak değil; şampiyonada son sırada yer alan Fin pilot, henüz puan kazanamadı.