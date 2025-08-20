TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka’da forma giyen 26 yaşındaki forvet Ömer Faruk Sezgin, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcunun 19 Ağustos 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak kurul gündemine alındığını duyurdu.

Misli.com üzerinden bahis oynadığı tespit edildi

Geçtiğimiz aylarda Karşıyaka’nın büyük umutlarla transfer ettiği Ömer Faruk Sezgin’in, muhtelif tarihlerde Misli.com üzerinden futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadığı belirlendi. TFF’den yapılan açıklamada, “Futbolcu Ömer Faruk Sezgin’in muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına bahis oynaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca, 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Nazilli Belediyespor maçı da raporda

Sezgin’in dosyasının yanı sıra, 28 Nisan 2024’te TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor – Nazilli Belediyespor karşılaşmasının da inceleme altına alındığı aktarıldı. Disiplin raporunda Ankaraspor Kulübü’nün yanı sıra çok sayıda futbolcu ve yönetici de kurula sevk edildi.

Sezon öncesi kadroya katılan Ömer Faruk Sezgin’in PFDK’ya sevk edilmesi, yeşil-kırmızılı camiada hayal kırıklığına yol açtı. Karşıyaka yönetiminin, disiplin süreci tamamlanana kadar oyuncuya yönelik nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.