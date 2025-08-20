İzmir’de içme suyunun en büyük kaynağı olan Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi kritik bir eşik olan yüzde 6,71’e geriledi. Kuraklık ve yetersiz yağışın etkisiyle barajdaki suyun hızla azaldığı kentte uzmanlar, önümüzdeki hafta su seviyesinin daha da düşeceği uyarısında bulundu.

Barajlardaki Durum Kritik

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, barajlarda mevcut su miktarının yaklaşık 40 günlük ihtiyacı karşıladığını belirterek, “1 yıllık suyun altına düştüyse, su bitiyor demektir” ifadelerini kullandı. İzmir genelinde planlı su kesintileri uygulanmasına rağmen, barajlardaki doluluk oranları tehlikeli seviyelere geriledi.

İZSU verilerine göre, Tahtalı Barajı’ndaki aktif doluluk oranı 19 milyon metreküpe düşerken, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda yüzde 1,39, Ürkmez Barajı’nda yüzde 7,02, Balçova Barajı’nda yüzde 21,16 ve Güzelhisar Barajı’nda yüzde 54,91 olarak ölçüldü. Gördes Barajı’nda ise bu yıl hiç su kalmadı.

Suyu Kullanmayı Bilmiyoruz

Prof. Dr. Yaşar, Türkiye’de su kullanımında ciddi hatalar yapıldığını belirterek, “İzmir’in en pahalı suyu kullanmasının nedeni yanlış yönetim. Barajlar doluyken kuyulardan su çekildi, akiferler dinlendirilmedi. Su bittiğinde önlem almak yerine geçmiş hatalar devam etti. Şu anda Küçük Menderes Havzası’nda obruklar başladı, Türkiye’nin altı boşaltılıyor” dedi.

Önlemler ve Gelecek Uyarısı

Uzmanlar, suyun daha dikkatli kullanılması gerektiğini ve tarımda gri su uygulamaları ile kayıp-kaçak oranlarının azaltılmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Prof. Dr. Yaşar, planlı su kesintilerinin etkisinin sınırlı olduğunu belirterek, “Belediye geçen sene su kesintilerine başlamalıydı. Suyun bir kısmı rezerv olarak tutulmalıydı. Şu anda deniz suyu arıtma projeleri raflarda olmalı” ifadelerini kullandı.

İzmir’de kuraklığın etkisi her geçen gün artarken, uzmanlar halkı suyu bilinçli kullanmaya ve israfı önlemeye çağırıyor. Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranlarının önümüzdeki hafta yüzde 5’lere kadar düşebileceği öngörülüyor.