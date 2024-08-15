Deprem tahminleriyle tanınan Fransız bilimci Frank Hoogerbets, 18-19 Ağustos tarihlerinde önemli bir deprem riski olduğunu açıkladı. Hoogerbets, Onikiadalar, Girit, Ege Denizi ve Marmara Denizi bölgelerinde olası büyük bir depreme karşı uyarıda bulundu.

Frank Hoogerbets'in uyarısı

Ünlü deprem bilimcisi Frank Hoogerbets, 18-19 Ağustos tarihlerinde geniş bir bölgeyi kapsayan bir deprem riski öngördüğünü belirtti. Hoogerbets, geçmişteki tahminleriyle tanınan bir uzman olarak, özellikle Onikiadalar, Girit, Ege Denizi ve Marmara Denizi çevresindeki bölgelerde meydana gelebilecek büyük bir depremin habercisi olduğunu vurguladı.

Bölge halkı ve yetkililer için öneriler

Hoogerbets, bu tarihleri dikkate alarak bölge halkının ve yetkililerin hazırlıklı olmalarını tavsiye etti. Deprem öncesi ve sonrası güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi, olası hasar ve can kaybının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, yerel yönetimlerin ve acil durum ekiplerinin hazır durumda olmaları gerektiği ifade edildi.