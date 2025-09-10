Buca Belediyesi, Üzüm Kent İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş.’ye ait taşınmazı satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli 140 milyon TL olarak belirlenen ihale 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

Belediye tarafından satışa çıkarılan taşınmazın toplam büyüklüğü 4 bin 360 metrekare olarak açıklandı. 313 Ada – 6 Parsel numaralı taşınmazın geçici teminat bedeli ise 4 milyon 200 bin TL olarak belirlendi.

İhale kapalı teklif usulü olacak

İhalenin kapalı teklif usulüyle yapılacağı duyuruldu. Katılımcılar tekliflerini belirlenen şartname doğrultusunda sunacak.