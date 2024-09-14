Manisa'nın Kula ilçesinde İlköğretim Haftası kutlamaları sırasında, 73 yaşındaki Ayşe Eroğlu, ilkokul yıllarında ezberlediği 'Bayrak' şiirini minik öğrencilere okuyarak büyük bir duygu seli yaşattı.

Kula’da İlköğretim Haftası, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş’un anıta çelenk sunmasının ardından kutlamalar, Sandal Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu’nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, programa damgasını vuran an, 1964-1965 eğitim-öğretim yılında aynı okuldan mezun olan 73 yaşındaki Ayşe Eroğlu’nun, 59 yıl sonra okulunda minik öğrencilerin karşısında ‘Bayrak’ şiirini okuması oldu.

Ayşe Nine’nin şiiri alkışlarla karşılandı

Ayşe Eroğlu, yıllar önce ilkokul öğretmeninin ezberlettiği ‘Bayrak’ şiirini coşkulu bir şekilde okuyarak protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Kendi torunlarının da mezun olduğu okulda İlköğretim Haftası’nı kutlamanın heyecanını yaşayan Ayşe Eroğlu, duygusal anlar yaşattı.

Kaymakamdan teşekkür ve çiçek

Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, programın ardından Ayşe Eroğlu’na çiçek takdim ederek, minik öğrencilere örnek olduğu ve katılımcıları duygulandırdığı için teşekkür etti. Eroğlu’nun şiirinden sonra, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

Protokol ve halkın yoğun katılımı

İlköğretim Haftası kutlama programına Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, Sandal Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe ve çok sayıda daire amiri ile vatandaş katıldı.