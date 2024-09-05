Yeni başbakan kim?

Michel Barnier, AB’nin eski Brexit müzakerecisi ve deneyimli bir Fransız muhafazakâr siyasetçidir. 73 yaşındaki Barnier, çeşitli Fransız hükümetlerinde ve AB Komiserliği'nde görev yaptı.

Siyasi dengeler ve destek arayışı

Erken seçimlerin ardından koalisyon kurulamayınca, Macron Barnier’i atadı. Barnier'in, aşırı sağ Ulusal Birlik’ten destek alma ihtimali bulunuyor.

Avrupa yanlısı ve göç eleştirileri

Barnier, Avrupa yanlısı duruşuyla bilinirken, göç konusunda sertleşen söylemi dikkat çekiyor. Bu, aşırı sağ partilerce de desteklenen bir yaklaşım oldu.